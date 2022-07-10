МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Евросоюз работает над усилением контроля за соблюдением всех шести пакетов антироссийских санкций, стремясь "усилить экономическое давление на Кремль", сообщает газета The Wall Street Journal. Канада планирует расширить санкции против России

Издание отмечает, что на взгляд европейских чиновников, принятые против России экономические меры достигают поставленных целей, но в то же время правительства стран Евросоюза в настоящий момент обсуждают введение новых мер, которые, по замыслу авторов, должны закрыть лазейки и ужесточить правоприменение санкций.

В основе проблемы Евросоюза, как считает газета, лежит разделение полномочий между Брюсселем, определяющим политику санкций, и национальными министерствами, надзорными органами и отраслевыми группами, которые непосредственно применяют ограничительные меры. При этом WSJ подчеркивает, что если в Соединенных Штатах нарушителей санкционного режима может наказать (например, оштрафовать) Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, то в Евросоюзе такого подразделения, чьи полномочия распространялись бы на все страны объединения, не существует. Более того, у европейских властей еще и ограничены полномочия по расследованию нарушений.

Вместе с тем отмечается, что к сегодняшнему дню наиболее проблемной областью применения европейских санкций стало выявление и блокировка активов связанных с российским президентом олигархов. Издание сообщает, что в странах Евросоюза на текущий момент заморожены активы россиян на сумму свыше $14 миллиардов, и при этом европейские власти признают, что могли "упустить значительно больше".