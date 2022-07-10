МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Западные лидеры, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности поддерживать Украину и способность "нести бремя" введенных ими антироссийских санкций, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Сенатор обвинил страны Запада в плутовстве при покупке российского газа

"Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран", — отметил сенатор, после чего напомнил, что еще недавно премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял о "конце вечеринки для российских углеводородов".