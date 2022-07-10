МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года на первом месте оказалась Столица Бермудских остров — Гамильтон, сообщается на сайте сервиса Numbeo. Эксперты узнали, какие города россияне чаще выбирают для работы

Со второго по шестое места заняли швейцарские города: Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева соответственно. А замкнули топ-10 американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.

Включенные в список российские города заняли следующие позиции: Санкт-Петербург — 279 место, Москва — 287, Казань — 300, Новосибирск — 301, Краснодар — 313, Нижний Новгород — 316, Ростов-на-Дону — 345.