МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Позиция Евросоюза и государств G7 по российской спецоперации на Украине пока не преобладает среди стран "Большой двадцатки", написал в блоге после саммита на уровне министров стран G20 в Индонезии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ВТО призывает страны G20 не вводить санкции против других стран

Он посетовал, что "глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше".

После этого он призвал к объединению усилий для противодействия российской пропаганде: "Как ЕС мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия".

При этом дипломат отметил, что в марте 140 стран, в том числе входящих в G20, выступили против российской спецоперации, но мнения о допустимых мерах и последствиях конфликта расходятся.

"Многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы", — резюмировал Боррель.