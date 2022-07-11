МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Экономике Соединенных Штатов не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, утверждает немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche. Министр торговли США не увидела оснований для "серьезной рецессии" в стране

По мнению автора статьи, если экономика США после сокращения в первом квартале продолжит сжиматься, то как минимум технические предпосылки для рецессии "будут налицо".

При этом WirtschaftsWoche подчеркивает, что страх, который американцы сегодня испытывают перед рецессией, "усиливает механизмы, делающие спад более вероятным".

Иллюстрируется этот тезис следующим образом. Тот факт, что курсы на биржах США снижаются уже несколько недель, аналитики объясняют именно страхом перед сокращением американской экономики в целом. И то, что на рынках облигаций также снизились процентные ставки по долговременным бондам, тоже расценивается как сигнал, что "рынки исходят из вероятности рецессии".

Вместе с тем издание рассказало о результатах исследования, которое Чикагский университет провел среди 50 экономистов. Согласно ему, без малого 70% экспертов предсказывают, что американская экономика войдет в рецессию в первом или самое позднее во втором квартале будущего года. Экономисты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований, тоже назвали эти сроки, правда, некоторые из респондентов допустили, что рецессия может начаться и позже.

"То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда", — заключает WirtschaftsWoche.