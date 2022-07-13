ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая за первое полугодие 2022 года показали рост — на 14,2% и 5,7% соответственно, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавируса, двухмесячный строгий локдаун в Шанхае и сложную международную обстановку, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая вырос на 27,7% в первом полугодии

Экспорт Китая за отчетный период вырос в годовом выражении на 14,2% и составил 1,73 триллиона долларов, а импорт — на 5,7%, до 1,34 триллиона.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос на 10,3% и составил 3,079 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 385,4 миллиарда долларов.

В июне объем внешней торговли Китая достиг 564,5 миллиарда долларов, что на 10,3% больше, чем годом ранее, в том числе экспорт увеличился на 17,9%, до 331,2 миллиарда долларов, импорт — на 1%, до 233,32 миллиарда. Reuters: Китай сократил закупки нефти до минимума с 2018 года

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-июнь стали ЕС, АСЕАН и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 420,6 миллиарда долларов, с АСЕАН — 458,55 миллиарда, с США — 383,93 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 236,63 миллиарда долларов, со странами Африки — 137,38 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.