МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Делегация от России прибыла на переговоры по "зерновому вопросу", которые пройдут в среду в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. Источник оценил шансы на достижение консенсуса по зерновому вопросу

"Российская делегация прибыла на переговоры", — рассказал он, отказавшись раскрывать место встречи.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса, как ожидается, начнутся в полдень. Место проведения мероприятия держится в строжайшем секрете, журналистам запретили проводить любые съемки.

Ранее собеседник агентства рассказал, что обсуждение "зернового вопроса" по отдельности с российской и украинской делегациями прошло в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.