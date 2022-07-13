Источник сообщил о прибытии российской делегации на переговоры по зерновому вопросу в Стамбуле
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Делегация от России прибыла на переговоры по "зерновому вопросу", которые пройдут в среду в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
"Российская делегация прибыла на переговоры", — рассказал он, отказавшись раскрывать место встречи.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса, как ожидается, начнутся в полдень. Место проведения мероприятия держится в строжайшем секрете, журналистам запретили проводить любые съемки.
Ранее собеседник агентства рассказал, что обсуждение "зернового вопроса" по отдельности с российской и украинской делегациями прошло в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие.
В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.
Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/world/20220713/837470073.html