Годовая инфляция в Испании ускорилась в июне до рекордных с 1985 года 10,2%
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании, согласно окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 10,2% с 8,7% месяцем ранее, сообщает национальный институт статистики страны (INE).
Это рекордное с апреля 1985 года значение, отмечает INE.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, который соответствовал предварительной оценке.
Месячная инфляция в Испании ускорилась до 1,9% с 0,8% в мае. А по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), потребительские цены в стране, по окончательной оценке, выросли на 10% в годовом выражении. В частности, цены на энергоносители в Испании подскочили в годовом выражении на 40,8%, в месячном – на 8,7%.
Ранее в среду стали известны окончательные данные о годовой инфляции во Франции, которая ускорилась до 5,8%, что также стало рекордом с 1985 года.
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