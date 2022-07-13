МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании, согласно окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 10,2% с 8,7% месяцем ранее, сообщает национальный институт статистики страны (INE). Инфляция во Франции ускорилась в июне до 5,8%

Это рекордное с апреля 1985 года значение, отмечает INE.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, который соответствовал предварительной оценке.

Месячная инфляция в Испании ускорилась до 1,9% с 0,8% в мае. А по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), потребительские цены в стране, по окончательной оценке, выросли на 10% в годовом выражении. В частности, цены на энергоносители в Испании подскочили в годовом выражении на 40,8%, в месячном – на 8,7%.

Ранее в среду стали известны окончательные данные о годовой инфляции во Франции, которая ускорилась до 5,8%, что также стало рекордом с 1985 года.