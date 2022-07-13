СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" начались в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости. В Турции рассказали, какие подвижки ожидают по вопросу зерна

Он уточнил, что мероприятие проходит в закрытом для СМИ режиме. Кроме того, место проведения встречи держится в строжайшем секрете, журналистам запретили проводить любые съемки.

Переговоры пройдут на фоне риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее источник агентства рассказал, что обсуждение зернового вопроса по отдельности с российской и украинской делегациями прошло в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.