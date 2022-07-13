Переговоры по зерновому вопросу начались в Стамбуле в закрытом режиме
Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерновому вопросу начались в закрытом режиме
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СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" начались в Стамбуле, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он уточнил, что мероприятие проходит в закрытом для СМИ режиме. Кроме того, место проведения встречи держится в строжайшем секрете, журналистам запретили проводить любые съемки.
Переговоры пройдут на фоне риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее источник агентства рассказал, что обсуждение зернового вопроса по отдельности с российской и украинской делегациями прошло в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие.
В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.
Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/world/20220713/837472777.html
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