ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Наиболее обеспеченные государства должны незамедлительно помочь нуждающимся в борьбе с голодом и миграцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ дал рекомендации странам по обузданию инфляции

"Чтобы предотвратить голод, недоедание и миграцию, наиболее обеспеченные страны должны срочно помочь нуждающимся, в том числе используя многостороннее финансирование, особенно в рамках всемирной продовольственной программы", — сообщила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".

"В качестве немедленного шага страны, которые ввели ограничения на экспорт продовольствия, должны немедленно их отменить", — добавила она.

Глава МВФ также отметила, что необходимы решительные действия по внедрению общего подхода на уровне "большой двадцатки" (G20) к управлению задолженностями.

"Крупные кредиторы — как суверенные, так и частные — должны внести свой вклад. Ключевой вопрос — это прогресс по целому ряду вопросов: от налогового законодательства и торговли до подготовки к новым пандемиям и изменениям климата", — отметила Георгиева. МВФ назвал возможную причину рецессии в мире

Она подчеркнула важность решения кризиса стоимости жизни, который, по данным ООН, поставил 71 миллион человек на планете в положение крайней бедности.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.