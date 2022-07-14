НУР-СУЛТАН, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину создать благоприятные условия, которые позволят привлечь в страну уходящие с российского рынка компании. Президент Казахстана объявил выговор властям из-за проблем с сахаром

"Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — сказал он в ходе расширенного заседания правительства.

Токаев подчеркнул, что Казахстан становится свидетелем глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Он напомнил, что уже поручал властям разработать пакет инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и обсудить его с потенциальными инвесторами. По словам президента, работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.

"В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — подчеркнул Токаев.