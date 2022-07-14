Инфляция в Финляндии ускорилась в июне до 7,8% из-за роста цен на топливо и электроэнергию
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии в июне ускорилась до 7,8% с майских 7% за счет роста цен на топливо и электроэнергию, сообщает в четверг статистическое управление страны.
"Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное статистическим управлением Финляндии, в июне составило 7,8%. В мае инфляция составила 7,0%. Рост инфляции был вызван, например, более высокими ценами на топливо и электроэнергию", — говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что потребительские цены в июне больше всего выросли за счет подорожания бензина, электроэнергии, дизельного топлива и увеличения стоимости капитального ремонта частных домов по сравнению с прошлым годом.
По предварительным данным, инфляция в еврозоне в июне 2022 года составила 8,6%, сообщает статуправление Финляндии.
https://1prime.ru/world/20220714/837480980.html
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