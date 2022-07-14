ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии в июне ускорилась до 7,8% с майских 7% за счет роста цен на топливо и электроэнергию, сообщает в четверг статистическое управление страны. МВФ дал рекомендации странам по обузданию инфляции

"Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное статистическим управлением Финляндии, в июне составило 7,8%. В мае инфляция составила 7,0%. Рост инфляции был вызван, например, более высокими ценами на топливо и электроэнергию", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что потребительские цены в июне больше всего выросли за счет подорожания бензина, электроэнергии, дизельного топлива и увеличения стоимости капитального ремонта частных домов по сравнению с прошлым годом.

По предварительным данным, инфляция в еврозоне в июне 2022 года составила 8,6%, сообщает статуправление Финляндии.