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Еврокомиссия резко повысила оценку инфляции в ЕС
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Еврокомиссия в своем летнем экономическом прогнозе ощутимо повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе, говорится в сообщении ЕК... ПРАЙМ, 14.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, еврокомиссия, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своем летнем экономическом прогнозе ощутимо повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе, говорится в сообщении ЕК.
Согласно таблице, инфляция может составить 8,3% в нынешнем году и 4,6% в 2023 году против 2,9%, зафиксированных в 2021 году.
ЕК отмечает, что в этом году инфляция в ЕС ожидается "на исторически высоком уровне".
В весеннем прогнозе ожидалось, что инфляция ускорится до 6,8% в 2022 году и замедлится до 3,2% в 2023 году.