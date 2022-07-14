БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своем летнем экономическом прогнозе ощутимо повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — до 8,3% с 6,8% в предыдущем прогнозе, говорится в сообщении ЕК. Еврокомиссия понизила прогноз роста европейской экономики в 2023 году

Согласно таблице, инфляция может составить 8,3% в нынешнем году и 4,6% в 2023 году против 2,9%, зафиксированных в 2021 году.

ЕК отмечает, что в этом году инфляция в ЕС ожидается "на исторически высоком уровне".

В весеннем прогнозе ожидалось, что инфляция ускорится до 6,8% в 2022 году и замедлится до 3,2% в 2023 году.