МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Литва учтет разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по калининградскому транзиту "из уважения к трансатлантическому единству", заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Литва назвала условие для отмены ограничений на калининградский транзит

"Я подчеркиваю, что госучреждения Литвы намерены учесть мнение Еврокомиссии. Но не потому что мы считаем, что с 17 июня что-либо было сделано не должным образом", — заявила она.

Премьер подчеркнула, что Вильнюс будет соблюдать рекомендации ЕК по трем причинам:

уважение к самой комиссии и ее полномочиям;

единая трактовка санкций, предназначенная для всех стран Евросоюза;

уважение к трансатлантическому единству.

При этом последняя причина является главной, уточнила Шимоните.

Глава Литвы считает нерациональной трату времени и внимания на дискуссии и внутренние дебаты по вопросам, "которые по сути своей несущественны". По ее мнению, такое развитие ситуации означало бы "победу Кремля". Алиханов указал на абсурдность требования ЕК по транзиту в Калининград

Шимоните также подчеркнула, что Еврокомиссия не обязана согласовывать свои решения со странами-членами Европейского Союза, а последние, в свою очередь, не могут блокировать решения ведомства.

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.