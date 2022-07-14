Вильнюс пообещал учесть разъяснения ЕК по транзиту из уважения к трансатлантическому единству
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Литва учтет разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по калининградскому транзиту "из уважения к трансатлантическому единству", заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
"Я подчеркиваю, что госучреждения Литвы намерены учесть мнение Еврокомиссии. Но не потому что мы считаем, что с 17 июня что-либо было сделано не должным образом", — заявила она.
Премьер подчеркнула, что Вильнюс будет соблюдать рекомендации ЕК по трем причинам:
- уважение к самой комиссии и ее полномочиям;
- единая трактовка санкций, предназначенная для всех стран Евросоюза;
- уважение к трансатлантическому единству.
При этом последняя причина является главной, уточнила Шимоните.
Глава Литвы считает нерациональной трату времени и внимания на дискуссии и внутренние дебаты по вопросам, "которые по сути своей несущественны". По ее мнению, такое развитие ситуации означало бы "победу Кремля".
Шимоните также подчеркнула, что Еврокомиссия не обязана согласовывать свои решения со странами-членами Европейского Союза, а последние, в свою очередь, не могут блокировать решения ведомства.
Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
https://1prime.ru/world/20220714/837485617.html