МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 июля, выросло на 9 тысяч с показателя предыдущей недели — до 244 тысяч, сообщило министерство труда страны. Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя предыдущей недели в 235 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 3,25 тысячи — до 235,75 тысячи с уровня предыдущей недели в 232,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 июля, снизилось на 41 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,331 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,372 миллиона с 1,375 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.