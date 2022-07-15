МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. США решительно поддерживают усилия, которые предпринимает ООН для возвращения на мировой рынок зерна с Украины и из РФ, заявило американское министерства финансов после ослабления антироссийских санкций. Аналитики понизили прогнозы по урожаю зерна в Европе

На фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, которые идут при посредничестве ООН и Турции, министерство выпустило генеральную лицензию 6B, в которой разъяснило, что под действие рестрикций не подпадают продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника, лекарства и медицинское оборудование.

"США решительно поддерживают усилия ООН для возвращения как украинского, так и российского зерна на мировые рынки…" — сказано в пресс-релизе.

Как добавили в министерстве, "сельскохозяйственная и медицинская торговля" не являются целями санкций США против России.

Самое значительное смягчение санкционного режима включает как разъяснение существующих мер участникам экономической деятельности во избежание расширительного их толкования, так и вывод из-под рестрикций отдельных категорий продукции медицинской и сельскохозяйственной промышленности, включая оборудование.

Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.