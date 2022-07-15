МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщил МИД страны. Канада планирует расширить санкции против России

В санкционный список попали черная металлургия, производство готовых металлоизделий, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы.

Канада также запретила оказание ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.