МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджета на 2023 год на рекордные $840 миллиардов, сообщает The Hill. В США отметили необходимость введения ценовых лимитов на нефть из России

"За" проголосовали 329 конгрессменов, "против" — 101. Уточняется, что не поддержали бюджет 39 демократов и 62 республиканца.

The Hill подчеркивает, что одобренный бюджет на $37 миллиардов превышает сумму, которую ранее запрашивал на оборону президент Джо Байден.

Вместе с ем сообщается, что в проект бюджета включено

ограничение на поставку в Турцию истребителей F-16. Конгрессмены требуют от Анкары гарантий, что эти истребители не будут использоваться в случае агрессии против Греции.

На следующем этапе проект оборонного бюджета должен одобрить Сенат Конгресса США, после чего две палаты займутся согласованием документов, а одобренный документ будет направлен на подпись Джо Байдена.