МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом полугодии 2022 года вырос на 2,5%, несмотря на многочисленные локальные вспышки COVID-19 в разных регионах страны, двухмесячный локдаун в Шанхае, перебои в производственных и логистических цепочках, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Товарооборот России и Китая вырос на 27,7% в первом полугодии

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2022 года составил 56,264 триллиона юаней (8,34 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 2,5%", — говорится в докладе ведомства.

Во втором квартале 2022 года ВВП Китая вырос на 0,4%, темпы роста китайской экономики в апреле-июне значительно замедлились на фоне двухмесячного локдауна в Шанхае и вызванных им проблем в производственном секторе, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

"ВВП Китая во втором квартале 2022 года составил 29,246 триллиона юаней (4,33 триллиона долларов), рост в годовом выражении 0,4%", — говорится в докладе ведомства.

В первом квартале 2022 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,8%, на этом фоне показатель роста второго квартала в 0,4% свидетельствует о снижении многих экономических показателей, особенно в апреле и мае, в июне власти отметили некоторое восстановление экономики в связи со снятием локдауна в Шанхае и возобновлением работы ключевых предприятий во многих производственных сферах.

Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза на 6%.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого полугодия 2022 года составил 5,7%, было создано 6,54 миллиона рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

"В первом полугодии (2022 года — ред.) в городах и поселках городского типа было создано 6,54 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,7%, во втором квартале показатель составил 5,8%", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 19,3% и 4,5% соответственно.

По состоянию на конец первого полугодия 2022 года число сельских трудовых мигрантов, которые приезжают в города в поисках работы, достигло 181,24 миллиона человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2021 года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%, было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В 2022 году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить не более 5,5%.Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого полугодия 2022 года составил 18 463 юаня (2,74 тысячи долларов), номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,7%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

"В первом полугодии реальный располагаемый доход на душу населения достиг 18 463 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,7%, реальный рост с учетом ценового фактора — 3%", — говорится в докладе ведомства.

Доход на душу населения в городах составил 25 003 юаня (3,7 тысячи долларов), номинальный рост 3,6%, реальный рост с учетом ценового фактора — 1,9%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 9787 юаней (1,45 тысячи долларов), номинальный рост — 5,8%, реальный — 4,2%.

Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии — 23 407,91 доллара, а в Греции — 20 324,25 доллара.