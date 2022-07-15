МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. С помощью седьмого пакета санкций Евросоюз намерен устранить лазейки по нарушению уже введенных ограничений, сообщили "Известиям" в Европарламенте. Euractiv: Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России

По словам словацкого депутат Европарламента Милана Угрика, новые санкции, с большой долей вероятности, будут нацелены на пересмотр уже введенных ограничений.



Также государства Евросоюза рассматривают механизмы ограничения цен на российскую нефть, но, как считает Угрик, в этом вопросе вряд будет достигнут компромисс. Вместе с тем обсуждается вопрос и о введении ограничений на покупку российского золота.