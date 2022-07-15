МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет в сентябре в Самарканде (Узбекистан), однако формат мероприятия пока не определен, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь организации Чжан Мин. Генсек ШОС подтвердил, что Белоруссия подала заявку на вступление

"На данный момент все государства-члены Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде. Что касается формата, то все стороны надеются, что удастся вернуться к традиционному более эффективному формату работы", — заявил Чжан Мин, отвечая на вопрос, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин присутствовать на встрече лично.

Говоря о формате проведения саммита, генсек также отметил, что все стороны хорошо осознают риски, связанные с пандемией, и на данный момент он не может давать точных прогнозов, но у всех сторон достаточно позитивные стремления.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.