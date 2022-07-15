МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Американские санкции, введенные в отношении России, стали причиной глобальных проблем на рынках продовольствия и удобрений, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство

"Именно санкции США, затрагивавшие как финансовые операции, так и транспортировку, и страхование важных для всего мира продовольствия и удобрений и стали причиной глобальных проблем в этой сфере", — написал он в своём телеграм-канале.

Министерство финансов США в четверг выпустило генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. По словам сенатора, такой шаг доказывает, что эти ограничения действовали до сих пор. Вице-спикер Совфеда не видит в этом решении акт доброй воли или "просветление" в умах американских политиков. По его мнению, США оказались встревожены тем, что попытки "сколотить глобальную антироссийскую коалицию" при помощи перекладывания на Москву вины за все мировые проблемы провалились.

"Мир оказался умнее, чем он виделся из Вашингтона, вот и приходится корректировать свои действия, полностью подтверждая тем самым аргументы России", — отметил Косачев. Источник: все стороны показали конструктивность в решении вопроса по зерну

Сенатор подчеркнул, что "разъяснения" Вашингтона на тему "нас не так поняли, мы и не собирались ограничивать поставки этих ресурсов" подтверждают: Россию в мире услышали лучше, чем американскую пропаганду.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле, завершились в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность, предложения были нацелены на поиск решения. По словам Косачева, переговоры продемонстрировали "договороспособность" их участников.

Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля, предстоит согласование по дипломатическим каналам.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.