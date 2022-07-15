МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Украина столкнется с дефолтом уже этой осенью, заявил лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Германия собирается уменьшить свои обязательства по кредитам для Украины

"Украине грозит дефолт уже в сентябре", — написал он в телеграм.

МВФ требует от Киева произвести обязательные выплаты по суверенному долгу Украины, однако в бюджете страны для этого "просто нет средств", пояснил Кива. При этом выплатить требуется около миллиарда долларов.

Экс-депутат также предрек банкротство одному из самых прибыльных украинских предприятий — "Нафтогазу". По его словам, компания была "разграблена" командой Владимира Зеленского.