Экс-депутат Рады Кива считает, что Украину ожидает дефолт уже в сентябре
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Украина столкнется с дефолтом уже этой осенью, заявил лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
"Украине грозит дефолт уже в сентябре", — написал он в телеграм.
МВФ требует от Киева произвести обязательные выплаты по суверенному долгу Украины, однако в бюджете страны для этого "просто нет средств", пояснил Кива. При этом выплатить требуется около миллиарда долларов.
Экс-депутат также предрек банкротство одному из самых прибыльных украинских предприятий — "Нафтогазу". По его словам, компания была "разграблена" командой Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/world/20220715/837498540.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.