МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле вырос до 51,1 пункта с июньских 50 пунктов, сообщается на сайте университета. Промышленное производство в США неожиданно снизилось в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя до 49,9 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 57,1 пункта с 53,8 пункта в июне, а индекс экономических ожиданий снизился до 47,3 пункта с 47,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне 52,5 пункта и 47 пунктов соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.