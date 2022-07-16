МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта на Украине в значительной степени нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений, поэтому сегодня необходимо ослабить торговые ограничения, говорится в совместном заявлении глав Всемирного банка (ВБ) Дэвида Малпасса, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, МВФ Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли и главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. Заявление опубликовано на сайте ВБ. МВФ назвал возможную причину рецессии в мире

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, 345 миллионам людей в 82 странах сегодня грозит дефицит продовольствия. При этом в заявлении глав международных организаций отмечается, что к настоящему моменту ситуация усугубилась в связи с тем, что 25 государств ввели экспортные ограничения на продовольствие, коснувшиеся свыше 8% мировой торговли продуктами питания, а цены на удобрения за последний год увеличились вдвое.

Во избежание ухудшения ситуации руководители организаций призывают предпринять следующие меры: содействовать торговле и международным поставкам продовольствия, немедленно обеспечить уязвимых слоев населения, нарастить производство, инвестировать в сельское хозяйство.