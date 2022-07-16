МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Западные санкции не смогли нанести России серьезный ущерб благодаря решению Владимира Путина перенаправить экспорт энергоресурсов в Азию, пишет The Wall Street Journal. СМИ предупредили об угрозе "нефтяного шока" из-за антироссийских санкций

"У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану", – считает автор статьи Джеральд Сейб.

По его словам, Москва уже сейчас продает большой объем нефти в Индию и рассматривает возможность поставок газа в Пакистан. Кроме того, Россию поддерживают страны БРИК и ШОС, что дает стране большие преимущества в условиях санкционной войны.

В то время как отношения между Востоком и Западом ухудшаются, Россия выстраивает новые экономические и дипломатические связи по линии Север-Юг, отмечается в публикации. Главным партнером Москвы стал Пекин, который активизировал торговое и инвестиционное сотрудничество со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

Как подчеркивает Сейб, хотя эти государства не причисляют к крупным игрокам, они представляют собой быстро развивающиеся рынки, через которые проходят ключевые торговые пути.

Автор статьи делает акцент на том, что стремление США и их партнеров объединить Запад утратило актуальность. Игнорируя страны Африки и Латинской Америки, Вашингтон дает России и Китаю "открытое пространство для маневра", добавляет он.