МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в субботу выделит один миллиард долларов на продовольственную помощь странам Ближнего Востока и Северной Африки, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей американских властей. Минобороны сообщило о завершении работы над итоговым документом по зерну

Уточняется, что решение будет анонсировано в рамках саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Байден на днях отправился в свое первое ближневосточное турне на посту президента США. Он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Западный берег реки Иордан. Кроме того, американский лидер примет участие в саммите арабских стран в формате "ССАГПЗ+3" (Египет, Иордания, Ирак) в Джидде.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.