МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Государства G20 договорились активнее работать над вопросами глобальной продовольственной безопасности, передает Reuters. США выделят миллиард долларов на продукты для Ближнего Востока и Африки

"(Министр финансов США — ред.) Йеллен заявила, что рада, что G20 договорились активизировать работу по продовольственной безопасности" — пишет агентство.

Кроме того, страны "двадцатки" условились способствовать открытой торговле агропродукцией и избегать экспортных ограничений.

Йеллен также заявила о достигнутом в рамках G20 консенсусе, несмотря на отсутствие коммюнике по итогам министерской встречи финансовых ведомств. Турция назвала свою работу по продовольственному вопросу "искренней"

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле в среду. По данным источника, все стороны показали высокую конструктивность. Стороны договорились о о создании координационного центра. Следующая встреча, по предварительным данным, пройдет 20-21 июля.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.