МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Американцам на фоне рекордного роста цен уже не хватает средств, чтобы прокормить себя и свои семьи. Жителям США приходится просить помощи у благотворительных организаций, сообщает издание AP. СМИ предупредили об угрозе "нефтяного шока" из-за антироссийских санкций

"Быстрый рост цен на топливо и продукты вынудил многих жителей США искать пропитания у благотворителей – и перед продовольственными банками по всей Америке вновь выстраиваются длинные очереди", – говорится в публикации (перевод по ИноТВ).

Подобная ситуация наблюдалась в период пандемии коронавируса. Однако на этот раз в организациях переживают, что не смогут удовлетворить возросший спрос, поскольку действовавшие в разгар COVID программы соцподдержки были отменены.

"Многие из приходящих к нам людей работают, и они вполне справлялись с ситуацией во время пандемии – у некоторых даже зарплаты подросли. Но в то же время продукты подорожали настолько сильно, что переросли их бюджеты", – рассказал Лос-Анджелеса Майкл Флад, возглавляющий Региональный продовольственный банк Лос-Анджелеса WSJ: маневр Путина оставил Запад в проигрыше

Он подчеркнул, что проблема инфляции в США возникла "очень внезапно".

По данным издания, многие американцы вынуждены приходить за бесплатной едой пешком, поскольку не могут себе лишние траты на бензин. Спрос на услуги продовольственных банков растет, однако продуктов и денег у таких организаций становится все меньше, в том числе из-за сокращения финансирования со стороны государства и частных инвесторов.

"Многие из тех, кто стоит в очередях перед продовольственными банками, признаются, что никогда не обращались за помощью раньше, однако в нынешних условиях просто не в состоянии прокормить семью", — рассказал корреспондент AP.

По данным министерства труда США, потребительские цены в стране в июне увеличились на 9,1% по сравнению с июнем 2021 года. Таким образом годовая инфляция достигла максимума с ноября 1981 года.

При этом цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1%, на энергоносители — на 10,4%. За год продукты питания подорожали на 10,4%, энергоносители — на 60,6%.