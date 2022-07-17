Телеканал Das Erste сообщил о росте в Германии числа граждан, живущих за чертой бедности
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В Германии увеличилось число граждан, находящихся за чертой бедности, сообщает телеканал Das Erste.
Телеканал По данным Йохена Брюля, главы благотворительной организации Tafel Deutschland, помогающей малоимущим, с начала года в связи с инфляцией, пандемией и конфликтом на Украине число людей, включенных в список его организации, выросло почти вдвое. Брюль отметил, что на сегодняшний день свыше двух миллионов граждан получают бесплатное питание — больше, чем когда-либо раньше.
"Продовольственные банки работают на пределе и говорят, что к ним приходят люди, которые недавно впервые стали нуждаться", — посетовал Брюль и добавил, что некоторых людей приходилось включать в списки ожидания, поскольку для их обслуживания не хватало продовольствия и волонтеров.
При этом Das Erste привел такие данные: за чертой бедности в Германии находятся 13,8 миллиона немцев, а количество бездомных оценивается в 233 тысячи человек.
https://1prime.ru/world/20220717/837512445.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.