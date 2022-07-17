МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сменили тактику поддержки Украины, сделав ее поэтапной, сообщил в статье для журнала The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин. Сенатор посчитала провальными планы США по нефти на Ближнем Востоке

По его мнению, Белый дом и Конгресс США уже сменили тактику, предпочтя "более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки".

"Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят", — иронизирует Девлин.

Как считает автор, к сегодняшнему дню финансовые потоки, как и потоки вооружений и военной техники, стало сложнее отслеживать, но при этом они не иссякают. Главной причиной изменения схемы поставок, на взгляд Девлина, стало нарастающее возмущение американской общественности по поводу вовлеченности в конфликт на Украине.