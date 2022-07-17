МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. С приходом к власти в США Джо Байдена инфляция стала главной причиной для беспокойства американцев, и противостояние с Россией оставляет американскому президенту все меньше шансов на переизбрание, утверждает обозреватель Сунил Шаран в статье для индийской англоязычной газеты The Statesman.

Автор отмечает, что из-за конфликта на Украине страны Запада решили сменить власть в России, но вместо Путина пал "главный дворецкий" самого Запада — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Вот к чему привела их заносчивость", — констатирует Шаран.

При этом с приходом к власти в США Джо Байдена инфляция стала главной причиной для беспокойства американцев.

"Учитывая, насколько Байден непопулярен из-за инфляции, демократы ни за что не получат 60 мест и не обезопасят себя от обструкции со стороны республиканцев", — утверждает автор, после чего иллюстрирует свой тезис: "Бензин в Америке подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает, что все образуется".

Уверен Шаран и в бесперспективности давления на Россию со стороны Запада, который, по его выражению, "навалился на Владимира Путина всей толпой".

"Все, кто пытались наказать Россию-матушку (Наполеон, Гитлер), сами жестоко за это поплатились. Та же участь ожидает и Джо Байдена", — заключает обозреватель.