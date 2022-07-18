МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Интересы саудовцев кардинально расходятся с интересами президента США Джо Байдена, это и объясняет то, что поездка американского лидера в Саудовскую Аравия оказалась провальной, об этом заявила обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер. Не все коту Brent. Зачем России новый нефтяной эталон

"Хитрые саудиты не только отвергли "союз безопасности" между США, Израилем и Саудовской Аравией, но и отказались поставлять нефть", — пишет она. Журналист отметила, что Байден поехал в Эр-Рияд в надежде упросить шейхов качать больше нефти.

"И каков же результат? Просто посмеялись над ним", — считает Шоуолтер.

Она подчеркнула, что саудовцы ставят свои национальные интересы выше других. Они знают, что всегда нужно быть начеку, «потому что хищник не дремлет». Кроме того, в Саудовской Аравии понимают, что их интересы плохо сочетаются с приоритетами США, поэтому "у старины Джо не выгорело: он так и остался умолять в позе Железного дровосека".

Шоуолтер процитировала слова одного высокопоставленного саудовского чиновника, который отметил, что "даже если бы Саудовская Аравия согласилась качать больше нефти, главной проблемы Джо — инфляцию — это бы все равно не решило".

Она призвала не держать саудовцев за друраков, потому что они видят, что глава Белого Дома "приполз умолять их спасти его шкуру". Журналист назвала эту просьбу глупой, напомнив, что Байден заклеймил представителей Эр-Рияда «нарушителями прав человека" перед всем миром.

"Саудовцы четко видят мир через призму нефти", — добавила обозреватель American Thinker.

Она заметила, что Эр-Рияд не будет выручать Вашингтон из беды и качать больше нефти, поскольку в этом случае они не видят здесь абсолютно никакой выгоды для себя. Будущему немецкой экономики вынесли "сокрушительный приговор"

"Два дня назад Джо заверил, что саудовцы помогут снизить цены на заправке. Что ж, этого не случилось — причем этот провал виднелся за версту", — с сарказмом добавила Шоуолтер.

Обозреватель American Thinker предположила, что Байден перейдет к плану "Б" и обратится к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Он что, считает, что Путин с готовностью на это клюнет? Ну-ну, мечтай дальше, дуралей Байден!" — подытожила она.

По итогам состоявшегося 13-16 июля визита в Израиль и Саудовскую Аравию президент США Джо Байден объявил, что Америка продолжит вести активную политику в регионе, сообщило агентство Reuters. Однако Байдену не удалось создать общую для арабских стран и Израиля систему региональной безопасности для противостояния Ирану. Попытки Байдена убедить Саудовскую Аравию резко нарастить добычу нефти также не привели к успеху.