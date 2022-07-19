МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса. В МИД рассказали о поставках продовольствия в Африку и Ближний Восток

"Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем", — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН.

По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия, указал он.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

Россия рассчитывает экспортировать в этом сельскохозяйственном году 37 миллионов тонн зерна, в следующем — до 50 миллионов тонн, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений", — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН.