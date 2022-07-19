МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Депутат Европарламента Гуннар Бек в интервью с "Известиями" назвал сроки введения седьмого пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия: подготовка седьмого пакета санкций пока не ведется

Бек заявил, что официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце текущей недели.

"В таком случае текущие санкции Евросоюза будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года", — отметил евродепутат.