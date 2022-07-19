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Евродепутат назвал сроки введения седьмого пакета санкций против России
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Депутат Европарламента Гуннар Бек в интервью с "Известиями" назвал сроки введения седьмого пакета антироссийских санкций. Бек заявил, что официально меры могут быть согласованы и... ПРАЙМ, 19.07.2022
новости, экономика, мировая экономика, европарламент, санкции против рф, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Депутат Европарламента Гуннар Бек в интервью с "Известиями" назвал сроки введения седьмого пакета антироссийских санкций.
Бек заявил, что официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце текущей недели.
"В таком случае текущие санкции Евросоюза будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года", — отметил евродепутат.