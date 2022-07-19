МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", не предоставляя прогноза, говорится в сообщении агентства. Fitch понизило рейтинг "Нафтогаза" до уровня "С"

Понижение рейтинга последовало после окончания 14-дневного льготного периода 13 июля после объявления Белоруссией 29 июня о том, что платежи по евробондам к оплате в долларах США будут вместо этого проведены в белорусских рублях.

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC".

Ранее в июле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC", а рейтинговое агентство Moody's объявило, что республика допустила дефолт по еврооблигациям Belarus-2027. Минфин Белоруссии позднее отметил субъективность в действиях Fitch, а в действиях Moody's усмотрел "провокационный характер".

В конце июня пресс-служба правительства республики сообщила, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин страны также уточнял, что Белоруссия на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций осуществила в июне выплаты по облигациям в белорусских рублях.