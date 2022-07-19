Сообщается о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу
Источник сообщил о достижении серьезных подвижек на переговорах по зерновому вопросу
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, но касательно следующего раунда переговоров в Стамбуле есть технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник.
В Стамбуле ранее прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса.
"Там серьезные подвижки есть", — сказал он, однако не смог уточнить, когда состоится следующая встреча в Стамбуле, поскольку там есть "технические вопросы".
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://1prime.ru/world/20220719/837528675.html
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