МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Переговорщикам по зерновому вопросу удалось достичь серьезных подвижек, но касательно следующего раунда переговоров в Стамбуле есть технические вопросы, заявил РИА Новости информированный источник. В Румынии назвали объем вывезенного с Украины зерна

В Стамбуле ранее прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса.

"Там серьезные подвижки есть", — сказал он, однако не смог уточнить, когда состоится следующая встреча в Стамбуле, поскольку там есть "технические вопросы".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.