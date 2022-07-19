МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в январе-июне выросло на 20% по сравнению с итогами 2021 года, до 1,8 миллиона человек, следует из данных министерства занятости и трудовых отношений республики. В ЕС опасаются наплыва мигрантов из-за продовольственного кризиса

"Численность выехавших на заработки за пределы республики составляет 1 миллион 800 тысяч человек", — говорится в материалах министерства по итогам его деятельности в январе-июне, обнародованных в ходе онлайн-брифинга.

По данным минзанятости, на 1 января 2022 года на заработках за рубежом находилось около 1,5 миллиона узбекистанцев, в том числе, более 1 миллиона (63,7%) работали в России.

Ранее агентство по внешней миграции при минзанятости сообщало, что около 4 тысяч граждан Узбекистана отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. Между тем, по данным опроса, проводимого агентством, 59% опрошенных граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.