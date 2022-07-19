МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. После начала спецоперации на Украине многие поляки объявили бойкот не только российским товарам, но и компаниям, которые продолжили деятельность в России, однако очень скоро ситуация может измениться, рассказал Money.pl. Будущему немецкой экономики вынесли "сокрушительный приговор"

Издание отметило, что, хотя 61% клиентов стараются по мере возможности избегать российской продукции, а также товаров компаний из других стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, высокая инфляция меняет правила игры.

И если 76% респондентов в возрасте 55+ в основном говорят о своем отказе или редком выборе товаров, которые производятся в России или Белоруссии, то в случае группы 18-24 лет этот показатель падает до 57%. Характерно то, что и другим аспектам пролеживается такая же зависимость. Так, отношение к тем компаниям, которые продолжают работать в России, негативное у 67% потребителей самого старшего возраста, а среди молодежи это число составляет уже только 50%, следует из результатов опроса.

Доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita объяснила, что репутация бренда остается привязана к конкретной компании навсегда, и для части потребителей этого достаточно, чтобы не иметь ничего общего с данным предприятием.

"Тем не менее, есть растущая группа потребителей, которые,могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен", — резюмировала она.

Годовая инфляция в Польше в июне составила 15,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет. Как сообщает Главное статистическое управление (GUS) республики, сильнее всего в стране подорожало растительное масло, мука и сахар, а также говядина, хлеб и молоко.

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