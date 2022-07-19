МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Абсолютно провальная внутренняя политика и антироссийские меры привели к тому, что Европейский союз семимильными шагами двигается к "мегакризису", последствия которого непредсказуемы, пишет немецкий обозреватель Эрик Бонзе в статье для портала Telepolis.

Журналист подчеркнул, что обстановка в Европе уже была довольно напряженной еще до обострения украинского кризиса. Money.pl: ситуация с бойкотом российских товаров в Польше скоро изменится

"Инфляция была высокой, энергетический рынок лихорадило, и, что самое поразительное, 27 государств-членов Евросоюза никак не могли найти консенсус, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) просто решил сунуть голову в песок", — отметил Бонзе.

Введение антироссийских санкцией привело к еще большей волатильности на рынках и взрывному росту цен, продолжил журналист.

"Были закрыты глаза на все возможные риски и побочные эффекты этих мер, и вот теперь мы имеем дело с результатом таких необдуманных действий — и он ужасен!" — отметил он.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в этом году составит 7,6 процента — исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6 процента, что гораздо ниже последнего майского прогноза, указывает колумнист.

Автор подчеркнул, что Еврокомиссия выглядит "совершенно беспомощной" в ситуации "с ядовитой смесью газового и экономического кризиса". Бонзе считает такую политику "провальной", и пишет о том, что "ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису". Проблема, по его мнению, в том, что последний давно не затрагивает только лишь энергетические рынки, но влияет и на экономическую политику и валютный союз — то есть на так называемое "ядро" ЕС.

"Назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями", — предупредил обозреватель.

Он отметил, что недавние события в Италии дают представление о том, что может произойти — имеется в виду отставка премьер-министра Марио Драги. Не меньше лихорадит и Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германию, которой, по мнению Бонзе, грозит "экономическое землетрясение".

"Европа перестала быть очагом стабильности", — пишет автор статьи.

В заключении Бонзе говорит о том, что в Брюсселе наотрез отказываются признавать назревающий кризис.

"Нет никаких признаков изменения политики, даже наоборот: Еврокомиссия уже вовсю готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. Радует, что на этот раз европейцы вынесли за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка — тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени", — подытожил он.