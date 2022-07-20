МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рост цен на аккумуляторы в Азии не связан именно с экспортом редкоземельных металлов из России, причины роста комплексные, прокомментировал РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

По его словам, сам по себе процесс удорожания не связан именно с поставками из России. "Почему-то опускается момент, что дорожает абсолютно все и инфляция разгоняется уже год. В реальности такое удорожание – это комплексный вопрос", — сказал Вавилов.

По мнению эксперта, зависимость цен на батареи от поставок тех или иных комплектующих или редкоземельных металлов из России не настолько большая, как это преподносится азиатскими компаниями. "Это просто хороший аргумент в пользу того, чтобы объяснить потребителям резкий рост цен на следующие партии", — отметил эксперт.

"В прошлом году были крайне высокими цены не только на редкоземельные металлы, но и на стандартные – железо, сталь, медь и так далее. То есть факт того, что производителям пришлось закупать компоненты по завышенным ценам, рано или поздно должен был отразиться на ценовой политике компаний", — пояснил Вавилов.

Кроме того, по его мнению, говорить о том, что поставки редкоземельных металлов из РФ вдруг резко остановятся, пока определенно не стоит.

Издание Nikkei Asia ранее на этой неделе писало, что азиатские производители аккумуляторов стремятся повысить цены и найти новых поставщиков на фоне опасений возможных перебоев поставок редкоземельных металлов из России. Так, японский производитель литий-ионных батарей Envision AESC попросил клиентов принять неизбежность повышения цен, а Kawasaki Heavy Industries заявила, что рассматривает возможность перехода от экспорта сырья из России к другим поставщикам.