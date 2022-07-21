МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на треть по итогам 2022 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Украины ожидает инфляцию выше 30% по итогам 2022 года

"По прогнозам НБУ в 2022 году ВВП сократится на треть", — сообщается в материалах.

Регулятор также ожидает, что темпы восстановления украинской экономики в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год.