2022-07-21T15:52:36+03:00
2022-07-21T15:52:36+03:00
2022-07-21T15:52:36+03:00
2022
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Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение ВВП в 2022 году
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Нацбанк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на треть по итогам 2022 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. "По прогнозам НБУ... ПРАЙМ, 21.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, нацбанк украины, ввп
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на треть по итогам 2022 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"По прогнозам НБУ в 2022 году ВВП сократится на треть", — сообщается в материалах.
Регулятор также ожидает, что темпы восстановления украинской экономики в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год.