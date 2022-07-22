МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украина не будет подписывать соглашение по зерновому вопросу с Россией, стороны подпишут ее с Турцией и ООН, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Источник сообщил о скором запуске зернового коридора в Черном море

"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними", — написал он в твиттер и добавил, что Россия также подписывает соглашение с Турцией и ООН.

Подоляк отметил, что в рамках сделки вся инспекция судов будет проводиться совместными группами в турецких водах.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновому вопросу" прошли в Стамбуле 13 июля. Генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыл в Стамбул для подписания документа, который закрепит договоренности сторон по этому вопросу. Мероприятие состоится в 16.30, в нем также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.