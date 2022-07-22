МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по объемам экспорта товаров и услуг из России в этом году до 593 миллиардов с 505 миллиардов долларов, по объему импорта — ухудшил до 316 миллиардов с 321 миллиардов долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Банк России повысил прогноз по ценам на нефть Urals

Регулятор сохранил оценку объема экспорта в 2021 году на уровне 550 миллиардов долларов, а импорта повысил незначительно — до 380 миллиардов с 379 миллиардов.

Также ЦБ повысил ожидания на 2023 год по экспорту — до 499 миллиардов с 432 миллиардов долларов, а в 2024 году – до 446 миллиардов с 405 миллиардов.

Прогноз по импорту на следующий год повышен до 338 миллиардов долларов против ожидавшихся ранее 325 миллиардов, на 2024 год — до 359 с 340 миллиардов долларов.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых.