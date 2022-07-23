ООН, 23 июл — ПРАЙМ. Сделка по вывозу зерна, заключенная в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения и носит добровольный характер, заявил РИА Новости заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Предприятие "Мелитопольский элеватор"

В ООН раскрыли условия "продуктовой сделки"

"Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика", — уточнил он.

О добровольном характере сделки заявила также генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. По ее словам, западные страны не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из России — речь идет о добрых намерениях сторон. "О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала… Но мы видим достаточно признаков того, что это то, чего хотят все", — сказала она.

Гриффитс также рассказал, как Совместный координационный комитет (СКК) будет урегулировать возможные инциденты. По словам замгенсека ООН, участники СКК Будут применять "абсолютно стандартную практику": стороны оценят и проанализируют ситуацию, а затем будут договариваться о принятии корректирующих мер. Если этого удаться достигнуть, необходимо будет сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась, добавил он.

Сбор урожая зерновых в Херсонской области

На Украине назвали сроки начала экспорта зерна

Замгенсека указал, что привлечение виновной стороны к ответу является стандартной мерой в сфере мониторинга. "Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина", — отметил он.

Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.