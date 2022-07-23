ООН, 23 июл — ПРАЙМ. Сделка по вывозу зерна, заключенная в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения и носит добровольный характер, заявил РИА Новости заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В ООН раскрыли условия "продуктовой сделки"

"Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика", — уточнил он.

О добровольном характере сделки заявила также генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. По ее словам, западные страны не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из России — речь идет о добрых намерениях сторон. "О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала… Но мы видим достаточно признаков того, что это то, чего хотят все", — сказала она.

Гриффитс также рассказал, как Совместный координационный комитет (СКК) будет урегулировать возможные инциденты. По словам замгенсека ООН, участники СКК Будут применять "абсолютно стандартную практику": стороны оценят и проанализируют ситуацию, а затем будут договариваться о принятии корректирующих мер. Если этого удаться достигнуть, необходимо будет сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась, добавил он. На Украине назвали сроки начала экспорта зерна

Замгенсека указал, что привлечение виновной стороны к ответу является стандартной мерой в сфере мониторинга. "Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина", — отметил он.

Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.