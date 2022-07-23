Парагвай выразил интерес к продвижению торговли с Россией
Глава МИД Парагрвая Арриола заявил об интересе страны к продвижению торговли с Россией
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ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ), 23 июл — ПРАЙМ. Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в продвижении торговли, сообщил РИА Новости глава МИД страны Хулио Сесар Арриола.
"У нас очень хорошие отношения, Россия покупает 40% парагвайского мяса, это наш второй покупатель после Китая", — сказал он.
Министр признал, что "есть некоторые ограничения, которые влияют, но торговля продолжается".
Вместе с тем Арриола подчеркнул, что Парагвай заинтересован в продвижении торговли с Россией. "Тема торговли всегда очень важна", — сказал он, отвечая на вопрос, каким сферам сотрудничества Парагвай хотел бы придать импульс. Он уточнил, что речь идет как о поставках мяса, так и о других нишах.
https://1prime.ru/world/20220723/837583765.html
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