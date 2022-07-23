ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ), 23 июл — ПРАЙМ. Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в продвижении торговли, сообщил РИА Новости глава МИД страны Хулио Сесар Арриола. Венгерский премьер предрек миру суровый кризис в 2030 году

"У нас очень хорошие отношения, Россия покупает 40% парагвайского мяса, это наш второй покупатель после Китая", — сказал он.

Министр признал, что "есть некоторые ограничения, которые влияют, но торговля продолжается".

Вместе с тем Арриола подчеркнул, что Парагвай заинтересован в продвижении торговли с Россией. "Тема торговли всегда очень важна", — сказал он, отвечая на вопрос, каким сферам сотрудничества Парагвай хотел бы придать импульс. Он уточнил, что речь идет как о поставках мяса, так и о других нишах.