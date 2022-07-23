МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Экономическая философия Запада потерпела поражение в странах Латинской Америки, считает автор Junge Welt Фредерик Шнаттерер. New York Post раскрыл страх Байдена перед Путиным

Экономическая война, которую Вашингтон и Броссель развязали против Москвы, привела к тому, что страны способствовала переориентации стран территории МЕРКОСУР (включает 12 государств Латинской Америки) на Восток, считает обозреватель издания.

"Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя", — отмечает он и добавляет, что эта ситуация показывает отношение Белого дома к сложившейся тяжелой ситуации с поставками на глобальном Юге. При этом заявления представителей США о "демократии" и "правах человека" совершенно ничего не меняют.

Журналист добавил, что провал попыток Вашингтона заставить Латинскую Америку присоединиться к беспрецедентному давлению на Россию блока западных стран провалились. Не станут, считает автор, игроки Южной Америки присоединяться и к игре США против Китая.

Стоит помнить, что лидеры латиноамериканских стран практически сразу заняли нейтральную позицию в отношении спецоперации на Украине. Они также осудили давление Запада на Москву.

"Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции", — отмечается в статье. Буэнос-Айрес может вступить в БРИКС, чтобы укрепить свое сотрудничество с РФ и КНР, а это уже показывает утрату своих позиций западной философии, подытожил обозреватель.