МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье в рамках визита в Каир проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит наращивание сотрудничества России с Египтом — ведущего торгового партнера Москвы на континенте. Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров проведет переговоры с руководством страны. Лавров прибыл в Каир с рабочим визитом

Египет — первая страна, которую посещает Лавров в рамках большого африканского турне, после этого он направится в Уганду, Эфиопию и Конго.

Визит проходит на фоне достижения в Стамбуле ключевых для региона договоренностей — документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Египет является одним из главных импортеров как российских, так и украинских зерновых.

В интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.

Комментируя развитие двусторонних экономических отношений с Египтом, Лавров напомнил, что "Росатом" заключил контракт на создание в стране первой АЭС — "Эль-Дабаа". Новость о начале строительства на объекте поступила буквально за несколько дней до отъезда министра в Каир.

Лавров напомнил также, что в стране завершается формирование российской промышленной зоны. "Прямо на берегу Суэцкого канала. И эта зона еще более перспективной становится в контексте решений, которые Африканский союз принял в прошлом году, о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли", — заявил глава российского МИД.

Он пояснил, что решение о создании континентальной зоны уже принято, и сейчас согласовываются конкретные критерии и тарифы, которые будут составлять содержание этой зоны. "Для России как растущего партнера Африки это будет весьма и весьма выгодно и полезно, с точки зрения наращивания наших объемов и в торговле, и в инвестициях. Но: инвестиции и торговля у нас весьма и весьма скромные, по сравнению с США, по сравнению с Китаем, по сравнению с Евросоюзом", — заявил Лавров РИА Новости и RT.

Предыдущие контакты министров двух стран произошли в Москве в апреле этого года, когда глава МИД Египта Самех Шукри посетил РФ в составе делегации министерской контактной группы Лиги арабских государств по Украине, которая провела встречу с Лавровым.

До этого российский министр посещал Каир в апреле 2021 года.

В июне этого года делегация Египта также приняла участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме, в котором Египет имел статус страны-гостя. На открытии пленарного заседания форума в онлайн-формате выступил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Визит министра на континент продолжится посещением еще трех африканских стран — Эфиопии, Конго и Уганды.

Планируется, что в ходе визита Лаврова в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, его примет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заявил РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

Лавров также посетит Республику Конго и Уганду, где его планирует принять президент страны Йовери Мусевени, заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.

Комментируя визит Лаврова в эти страны ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов заявил, что подобная "большая поездка свидетельствует: африканский вектор внешнеполитической деятельности России становится приоритетным".

"Очевидно, что цель данной поездки состоит в том, чтобы подтвердить нашу решимость продолжать укрепление отношений с Африкой", — сказал он. Эксперт обратил внимание, что Уганда занимает стратегическое положение на востоке Африки, с этой страной у России очень прочные связи, в том числе в военной области. Он отметил, что у Уганды на настоящий момент наиболее высокие темпы развития. С Республикой Конго Москву также с советских времен связывают близкие отношения – в стране за счет этого создавались предприятия по добыче свинца, золота, древесины ценных пород, добавил африканист.

Предыдущее большое "африканское турне" Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.

В интервью РИА Новости и RT глава российского МИД заявил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью.

При это он отметил, что, несмотря на восстановление связей с континентом, Москве необходимо продолжить наращивать объемы сотрудничества. "Африка – это миллиард 400 миллионов человек… И, наверное, самый перспективный рынок. Поэтому дальновидные компании, дальновидные государства, конечно, выстраивают долгосрочную стратегию в отношении Африки, исходя из того, что это континент будущего", — подчеркнул Лавров.