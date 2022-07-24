МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Москва готовит контрудар на санкции со стороны Соединенных Штатов, который может лишить США Аляски, предполагает китайское издание Sohu. Junge Welt: соседи отвернулись от США из-за санкций против России

Авторы публикации утверждают, что в ответ на попытки Вашингтона навредить российской экономике и добиться изоляции России Москва подготовила обезоруживающий ответ на давление США.

"Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску", — подчеркивается в статье.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты никогда вступали в прямой конфликт ни с СССР, ни с Российской Федерацией, и если Вашингтон решится на радикальные меры, Москва может ответить тем же.