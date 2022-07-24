МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Россия победила Запад в политике, экономике и на поле боя, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер. "Наглая ложь". Запад предупредили о гибели из-за санкций против России

Он пояснил: "На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу".

Риттер убежден, что ничто не способно остановить продвижение Российской Федерации вперед по всем перечисленным направлениям, и в качестве подтверждения своих слов напоминает недавние отставки британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы правительства Италии Марио Драги.

Вместе с тем он отметил, что Соединенный Штаты скоро исчерпают свои запасы вооружений, в связи с чем сократят поставки Украине.