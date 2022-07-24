Экс-разведчик США рассказал о тотальной победе России над Западом
Экс-разведчик США Риттер: Россия побеждает Запад в политике, экономике и на поле боя
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Россия победила Запад в политике, экономике и на поле боя, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер.
Он пояснил: "На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу".
Риттер убежден, что ничто не способно остановить продвижение Российской Федерации вперед по всем перечисленным направлениям, и в качестве подтверждения своих слов напоминает недавние отставки британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы правительства Италии Марио Драги.
Вместе с тем он отметил, что Соединенный Штаты скоро исчерпают свои запасы вооружений, в связи с чем сократят поставки Украине.
https://1prime.ru/world/20220724/837585424.html
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